富二代開豪車販毒 中市警查獲送辦

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市警察局刑事警察大隊今天宣布破獲販毒案，鎖定富二代的販毒者，將家人購買的進口車作為販毒工具，開著豪車趴趴走販毒，日前遭警方埋伏查獲，移送台中地檢署偵辦。

市警局刑大偵四隊日前以大數據分析，鎖定毒品販賣網絡，經報請台中地方檢察署指揮偵辦，經多日跟監埋伏，鎖定40歲林姓男子涉有重嫌。

警方指出，發現林男在台中市南屯區一處空地前，駕駛高級轎車停放在當地，躲在車內吸食第三級毒品愷他命解癮之際，員警趁機而上，一舉將林男制伏，當場在車內發現1罐毛重13.45公克的高純度愷他命，市價約新台幣3萬元。

根據警方了解，家裡開工廠的林男，平日遊手好閒，所駕駛的高級轎車是家人購買，平日經濟來源都是靠家中供給，毒品是友人提供，因為好奇所以嘗試吸食後，因而成癮，當日是準備吸食愷他命即遭警方查獲。

警方調查指出，林男利用跟友人聚會時販售毒品，以販毒所得作為自己吸食毒品的費用，員警透過藥腳供稱鎖定林男，並跟監埋伏，利用林男在車內吸毒時予以逮捕。

警方表示，經採集林男的尿液樣本及扣案的毒品，送往相關機構進行鑑識，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台中地方檢察署偵辦，並經檢方起訴在案。（編輯：謝雅竹）1130605