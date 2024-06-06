高雄中油員工糾紛 男持刀砍殺同事遭訴殺人未遂

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（中央社記者張已亷高雄6日電）王姓中油員工去年10月間與同事發生糾紛，在高雄小港廠外停車場持割繩刀朝對方頭、手揮砍，造成被害人臉頰、手臂重傷。雄檢偵結全案，依殺人未遂罪嫌起訴王男。

高雄地方檢察署起訴書指出，王男在高雄市小港區台灣中油股份有限公司廠內工作，於民國112年10月8日上班期間，因故與男同事發生口角糾紛，2人同日下午6時30分許在廠區大門前又發生爭執。

起訴書提到，2人在廠區大門外接近路邊停車場爭執，王男持隨身攜帶的割繩刀朝男同事頭部、前胸各揮砍1刀，造成對方左臉頰深度撕裂傷、因舉手抵抗致右前臂深切割傷14公分併肌肉、神經、動脈及肌腱損傷，並因前右臂傷勢導致右手無名指、小指運動攣縮無法治癒。

檢方表示，路過民眾協助右手大量出血的傷者報警、叫救護車，王男則在案發後開車離去。

檢方依據案發周邊監視錄影畫面、證人證述、警詢內容及醫院診斷證明等事證，認為王男行凶刀具銳利、揮砍時非常用力，且知道朝人體頭部、前胸猛力揮砍可能導致對方死亡結果，偵結後依刑法第殺人未遂罪嫌起訴。（編輯：蕭博文）1130606