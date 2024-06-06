涉圖利承攬227件工程 信義鄉公所秘書與胞弟羈押

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（中央社記者蘇木春台中6日電）南投信義鄉公所胡姓秘書與胞弟涉嫌承攬及得標至少227件鄉公所採購案，金額達新台幣2189萬餘元。中檢日前帶回胡姓兄弟等人偵辦，依貪污等罪聲押胡姓兄弟2人獲准。

台中地檢署今天表示，檢方偵辦南投縣信義鄉公所胡姓秘書涉嫌圖利案，於4日由檢察官指揮法務部廉政署中部地區調查組，搜索南投縣信義鄉公所等5處，並通知胡男、胡男胞弟與廠商等5名被告及6名證人到場接受訊問。

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檢方查出，胡姓秘書與胞弟等2人涉嫌以土木包工業名義，於民國108年至今共承攬、得標至少227件信義鄉公所採購案，採購金額共計2189萬5250元。

檢察官複訊後，認定胡男兄弟2人涉嫌貪污治罪條例、政府採購法及公職人員利益衝突迴避法等規定，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，有羈押原因，並有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，並經法院裁定獲准。（編輯：蕭博文）1130606