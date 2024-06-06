辜寬敏為制憲2公投興訟 法院判決敗訴確定

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（中央社記者劉世怡台北6日電）前總統府資政辜寬敏提2項制憲意向公投，不服遭中選會否准興訟，一審敗訴提上訴，二審期間死亡。二審今認定原處分及一審判決無誤，駁回上訴，全案確定。

此外，辜寬敏妻子辜王美琇以繼承人身分具狀聲明承受訴訟部分，二審最高行政法院表示，因本件為領銜人身分所生訴訟標的法律關係具有一身專屬性，依民法但書規定，不能由繼承人承受訴訟，另以裁定駁回。

本件雖因辜寬敏死亡但有委任訴訟代理人，依行政訴訟法規定準用民事訴訟法第173條規定，依法不停止訴訟程序，而為本案判決。

二審指出，人民行使公投權利，並非毫無界限，仍應遵循憲政體制而於立法所定範圍內為之，現行憲法增修條文已有明文規定憲法修改的程序，憲法修正案（解釋上包括修改部分或全部憲法條文）的提案創制，是專屬於立法院的職權範圍，由立法委員受人民之託代議為之，而中華民國自由地區選舉人就憲法修正案，則僅有投票複決的權限，並無投票創制的權限，因此駁回上訴，全案確定。

全案緣於，台灣制憲基金會董事長辜寬敏於民國109年4月底領銜提出「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」以及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」2項公投提案至中選會，經聽證會及委員審議程序，中選會於109年10月16日駁回。

辜寬敏委任律師向台北高等行政法院提起撤銷及課予義務訴訟，請求法院撤銷中選會原處分，並命中選會通過公投提案。

一審台北高等行政法院認定，爭執的公投案因與憲法所授權制定之公投法規定不符合，且為無法拘束總統之諮詢性公投，非屬適格公投，而且此公投主文文義未明，有另作其他解釋可能。

一審法院認定，現行憲法增修條文已有明文規定憲法修改的程序，憲法修正案（包括修改部分或全部憲法條文）的提案創制是專屬於立法院職權範圍，由立法委員受人民之託代議為之，而中華民國自由地區選舉人就憲法修正案，則僅有投票複決的權限，並無投票創制的權限。

一審判決辜寬敏敗訴，辜寬敏不服提起上訴，二審由最高行政法院審理。（編輯：方沛清）1130606