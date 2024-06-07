涉內線交易 晟德大藥廠前董事長200萬元交保

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（中央社記者林長順台北7日電）晟德大藥廠林姓前董事長於108、110年間公司發布重大訊息前後買賣股票，獲利約200萬元，涉嫌內線交易等罪。北檢昨天約談林男到案，今天諭令200萬元交保，並限制出境。

晟德大藥廠於民國108年6月6日發布重大訊息，公開收購豐華生技，並於110年10月27日公告公司及子公司部分澳優公司股份。

檢調獲報，晟德大藥廠前董事長林姓男子與妻子、兒子等人涉嫌在重大訊息確定後、未公開前後，於透過相關帳戶買賣公司股票等，獲利新台幣約200萬元，涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調處兵分12路搜索，並約談林男等12人，陸續移送北檢複訊。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令林男及歐姓妻子分別以200萬元交保並限境海及電子監控（每日手機電子報到）。

另外，林男兒子被檢察官諭知50萬元交保，晟德蔡姓研發處長70萬元交保，豐華生技林姓副理及葉姓丈夫各20萬元交保，其餘人請回。

晟德大藥廠昨天發布重大訊息指出，法務部調查局至公司進行相關調查，公司以第三方身分配合協助調查，公司營運正常，對財務業務無重大影響。

晟德強調，公司於108年、110年分別宣布收購豐華生技，以及處分部分澳優公司股份，「過程絕無不法、一切公開透明」，公司全力配合司法調查，期盼釐清真相還原事實。（編輯：謝雅竹）1130607