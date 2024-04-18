東洋內線交易逾3億犯罪所得沒收 檢起訴前總經理施俊良等14人

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）士檢偵辦台灣東洋內部人於洽談德國BNT疫苗過程涉內線交易，另查出涉申報不實藥價，今天依違反證交法內線交易等罪嫌起訴前總經理施俊良等14人，並沒收犯罪所得3億300萬餘元。

士林地檢署新聞稿指出，前東洋總經理施俊良等14人，涉犯刑法背信、證券交易法內線交易、財報不實、非常規交易、特別背信及稅捐稽徵法逃漏稅捐、幫助他人逃漏稅捐，以及商業會計法填載不實憑證等罪嫌，均依法提起公訴。

士檢指出，施俊良等人涉內線交易罪的犯罪所得合計新台幣413萬餘元，另涉犯特別背信等罪部分，犯罪所得合計3億300萬餘元，除於偵查中經查扣及繳回共1億6535萬元外，其餘不法所得均依法聲請法院宣告沒收。

士檢表示，有130名被告違反稅捐稽徵法逃漏稅捐、幫助他人逃漏稅捐及違反商業會計法填載不實憑證等罪，今天予以緩起訴處分，另有3名被告，因無管轄權，另行函報台灣高等檢察署審核移轉管轄。

士檢指出，檢察官審酌130名被告各自逃漏稅捐多寡，諭知130人向公庫支付的緩起訴處分金共計5821萬餘元，另外與財政部賦稅署聯繫，針對被告及公司後續需補繳稅款或裁罰部分，協助稅捐機關核定稅額後繳納，力求維護財稅公平。（編輯：李錫璋）1130418