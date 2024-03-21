杏輝子公司杏國新藥負責人涉內線交易 150萬元交保

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（中央社記者林長順台北21日電）杏輝藥品子公司杏國新藥李姓負責人被控於新藥發布重大訊息前，將消息告知親友買賣股票，涉內線交易，北檢昨天搜索、約談李姓負責人等8人；檢察官漏夜複訊後今天諭令李男150萬元交保。

檢調獲報，杏國新藥於民國111年4月間發布重大訊息，指公司研發中的新藥通過美國食品藥品監督管理局（FDA）准予執行胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗；同月間另有減資等重訊。

檢調查出，李男與兒子、女兒等人，涉嫌將重大訊息告知親友，讓親友分別買賣公司股票，獲利新台幣數十萬元，涉犯證券交易法內線交易等罪嫌。

北檢昨天指揮調查局台北市調處兵分10路搜索李男住處、公司等地，並約談李男與兒子、女兒及親友共8人到案，晚間陸續移送北檢複訊。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令李男150萬元交保，李男兒子請回，女兒30萬元交保；其餘5名被告分別以5萬元至200萬元交保。

杏輝昨天發布重大訊息指出，法務部調查局台北市調查處於上午至公司進行證券交易法案件搜索調查，公司配合調查以供釐清案件事實；營運與財務一切正常。（編輯：陳仁華）1130321