「館長」健身房台中館遭小貨車衝撞大門 31歲男送辦

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（中央社記者蘇木春台中12日電）網紅「館長」陳之漢在台中經營的成吉思汗健身俱樂部，今天晚間遭31歲林姓男子駕駛小貨車衝撞，造成大門玻璃碎裂，現場幸無人受傷；警方獲報到場將林男逮捕，訊後依毀損罪嫌送辦。

台中市警察局第五分局今天表示，警方今天晚間7時41分接獲民眾報案指稱，北屯區崇德二路二段「成吉思汗」健身館，遭1輛小貨車衝撞，造成大門碎裂。

警方獲報到場，發現健身館大門遭1輛藍色小貨車衝撞，地面玻璃散落一地，並將車上2名男子帶回警局調查；警方調閱監視器畫面發現，涉案小貨車事發當時停在健身館外數分鐘，接著就大轉彎開上健身館前階梯後，衝撞入館內。

警方初步調查，小貨車駕駛31歲林男疑因工作受挫，加上近期情緒不穩，一時失控駕駛小貨車衝撞健身房，造成大門多處損毀，現場無人受傷，車主暨副駕駛乘客為34歲許男，與林男為友人關係；許男供稱，今天請林男協助清運回收，不清楚為何林男突然失控衝撞建築物。

警方全案訊問後，將林男依毀損等罪嫌移送台中地檢偵辦。（編輯：陳仁華）1130612