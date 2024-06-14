盤商長期在招待所販毒 警查扣21萬顆煉毒用感冒藥

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）警政署保三總隊偵破販毒集團溯源，鎖定陳姓犯嫌為首的南部盤商長期於各地招待所內販毒，警方前往攻堅當場查獲8名男女在開毒趴，查扣10公斤愷他命和煉毒用21萬多顆感冒藥丸。

內政部警政署保安警察第三總隊今年初偵破小盤販毒集團案後向上溯源，鎖定陳嫌為首的南部販毒盤商，長期於各地私人招待所內販售大量毒品，保三與高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊、少年警察隊、保安警察大隊、小港分局、仁武分局共組專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組密集跟監蒐證，鎖定陳姓販毒首腦3月期間駕車率王姓共犯至仁武區一處私人招待所內販售大量毒品，警方隨即派員重兵埋伏，待陳男入內販售，以優勢警力攔車破門，將屋內所有犯嫌壓制在地，當場查獲茶葉包包裝愷他命毒品（毛重10.236公斤）、一粒眠38公克、手機、K盤及煉毒用21萬5000多顆感冒藥丸等證物。

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警方逮捕陳男、王姓共犯及其他在場開趴吸毒者等共10人，全案訊後依違反毒品危害防制條例解送高雄地檢署偵辦，並追查毒品與感冒藥丸來源。

保三總隊今天上午發布新聞稿指出，這次查扣愷他命毒品市價約新台幣700萬元，另囤放的21萬5000多顆感冒藥丸市價約300萬元，如加以提煉將可做成7至10公斤、市價約1000萬元安非他命，可供10萬人次吸食。（編輯：李錫璋）1130614