中國男子遭電死獲高市府賠463萬 雙方撤告落幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北13日電）中國籍錢男來台環島被路燈電死，父母請求國賠。一、二審均判高雄市養工處賠償新台幣463萬餘元，因養工處與父母在刑事部分達成和解，雙方撤回民事部分第三審上訴，案件落幕。

全案起於，中國籍錢姓男子於民國107年8月12日來台進行自行車環島活動，於同年8月16日晚間6時許行經高雄市路竹區大公路時，遭路燈電擊死亡。

錢男的父母主張，高雄市政府工務局養護工程處疏於維護管理，導致路燈漏電，造成兒子觸摸路燈時遭電擊死亡，因此跨海提出國賠訴訟，請求賠償包括醫療費、喪葬費、扶養費及精神慰撫金，共計新台幣1165萬9502元。

高雄市養工處則抗辯認為，錢男屬於中國籍，並不適用台灣的國家賠償法，且錢男的死因並非路燈漏電所致。

一審高雄地方法院認為，根據法務部函釋及兩岸關係人民條例，以及大陸委員會函覆，大陸地區人民為中華民國人民，兩岸條例及國賠法未明文規定禁止大陸地區人民請求國賠；基於人權保障及人道理念，應適用國賠法。

此外，一審依據路燈維修紀錄、現場發現人證詞、監視畫面、錢男相驗報告及台電公司與電機技師公會報告，認為案發路燈於107年2月漏電維修，之後無維修紀錄，養工處管理有欠缺，與錢男死因有因果關係，應負國家賠償責任。

一審判決養工處應賠償錢男的父母慰撫金各200萬元、醫療費及喪葬費63萬9865元；另外扶養費的部分，審酌錢男的父母在上海領有養老金，於兒子死後，其生活未達不能維持，因此判決養工處共計應賠償463萬9865元。

案經雙方上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理，二審維持一審判決，認為賠償金額適當。

雙方不服判決，上訴三審。由於上訴期間，錢男父母與養工處在本案刑事部分一審達成和解，雙方均撤回民事部分第三審上訴，官司正式落幕。（編輯：李淑華）1130813