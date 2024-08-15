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屏東角頭「鴨頭」高雄遭槍殺疑債務糾紛 警初判獨自犯案

2024/8/15 18:03（8/15 18:14 更新）
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高雄市左營區某停車場15日發生槍擊案，35歲楊姓男子疑因債務糾紛向37歲陳姓男子連開數槍，造成陳男腹部等處中彈送醫不治，楊男事後自行投案並交付2枝槍及42發子彈，經警方鑑識現場留有6顆彈殼。（高雄市警察局左營分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年8月15日
高雄市左營區某停車場15日發生槍擊案，35歲楊姓男子疑因債務糾紛向37歲陳姓男子連開數槍，造成陳男腹部等處中彈送醫不治，楊男事後自行投案並交付2枝槍及42發子彈，經警方鑑識現場留有6顆彈殼。（高雄市警察局左營分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年8月15日
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（中央社記者洪學廣、張已亷高雄15日電）高雄左營一間桌遊店外停車場發生槍擊案，屏東陳姓角頭遭埋伏楊姓男子開槍，腹部中2槍不治；警方調閱監視器初判1人犯案，楊男自稱欠約50萬賭債犯案，案情正擴大釐清中。

警方調查，綽號「鴨頭」37歲陳男為屏東地方角頭，原本就因涉嫌殺人未遂、槍砲等罪遭判刑，但仍未定讞；不料，今天中午11時許與朋友準備從高雄左營一間桌遊店離、前往停車場時，遭埋伏多時的35歲楊男連開數槍，陳男腹部中2槍，經朋友協助送醫仍宣告不治。

轄區高雄市警察局左營分局接獲報案後到場鑑識採證，發現地上留有6顆彈殼，開槍楊男則在中午近12時帶槍投案自白；初步了解，楊男自稱是欠下新台幣約50萬元賭債才犯案，但警方對其說詞保留，將持續溯源追查幕後指使者及確切犯案動機。

左營分局下午指出，楊男有詐欺等多項前科，使用的2把槍均為改造槍枝，身上還有42發子彈，警方正持續追查槍枝來源，全案依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦；另外，今天也已報請檢察官會同法醫相驗遺體，但因陳男家屬人在國外，將待明天複驗及解剖。（編輯：陳仁華）1130815

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#債務糾紛
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