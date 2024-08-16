屏東角頭「鴨頭」遭槍殺初判身中7至8槍貫穿致死 妻楊芷瑜低調現身

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）綽號「鴨頭」屏東角頭陳昫豪昨天在高雄左營遭槍殺，橋頭地檢署檢察官今天會同法醫解剖相驗，初判死者身中7、8槍，死因疑下背部遭子彈貫穿多處臟器內出血。

檢警上午在高雄市立殯儀館進行解剖複驗。陳男妻子、現任崁頂鄉代主席楊芷瑜昨晚從國外搭機返台，帶著兒子低調現身並未多言，步出解剖室時一度情緒崩潰掩臉痛哭。經解剖完畢後，檢方已同意家屬將遺體領回。

橋頭地檢署表示，法醫初步判斷死者下背部遭子彈射入後貫穿腰椎、腹主動脈、下腔靜脈及12指腸、肝臟之後射出，致腹腔內大出血致死，全身約有7處至8處槍傷。正式解剖報告仍未出爐，目前僅能做初步認定。

這起左營桌遊店外槍擊命案，有詐欺等前科的35歲楊男昨天凌晨5時許即開車在桌遊店外埋伏。待「鴨頭」中午11時許步出店外，趁著對方和友人行經停車場時衝上前開槍，在連開數槍後還回頭撿拾彈匣補槍後開車逃逸。鑑識人員事後現場採證6顆彈殼。

楊男犯案後開車攜帶作案槍械至左營警分局新莊派出所投案，對於供稱動機僅為一筆新台幣50萬元債務糾紛，甚至還要補槍明顯置人死地，辦案警方對此存疑。現已過濾凶嫌電話通聯記錄，並傳喚案發現場多人到案說明，釐清楊嫌何以能掌握「鴨頭」當天行蹤，以及死者身邊是否有「內鬼」等細節。

37歲陳昫豪熱衷宮廟事務，經營的「陳公館」粉專昨天深夜貼文，湧入近3000則留言。陳昫豪2022年曾因攜槍掃射仇家民宅上過社會新聞版面，槍擊案沒有人員傷亡；屏東地方法院去年7月依殺人未遂、槍砲等罪合併處8年徒刑，併科罰金30萬元，全案二審審理中，未料遭當街狙擊，震驚地方。（編輯：孫承武）1130816