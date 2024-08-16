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屏東角頭遭槍殺 高雄警調查凶嫌犯案動機

2024/8/16 13:11（8/16 16:43 更新）
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（中央社記者黃郁菁、洪學廣高雄16日電）綽號「鴨頭」屏東角頭陳昫豪15日中午在高雄左營一家桌遊店外遭槍殺，他的妻子、崁頂鄉代會主席楊芷瑜凌晨發文悼念。高雄警方對到案楊嫌供述犯案動機正查證中。

這起桌遊店外槍擊命案，偵辦的高雄左營警分局調查，有詐欺等前科的35歲楊男昨天凌晨5時許即開車在桌遊店外埋伏。待「鴨頭」中午走出店外，趁著對方和友人行經停車場時衝上前開槍，在連開數槍後還回頭撿拾彈匣補槍後開車逃逸。鑑識人員事後現場採證6顆彈殼。

對於楊男投案供稱動機僅為一筆約新台幣50萬元債務糾紛，甚至還要補槍明顯置人死地，辦案警方對此存疑。現已過濾凶嫌電話通聯記錄，釐清何以能掌握「鴨頭」當天行蹤。

檢警昨天會同法醫初驗，上午在高雄市立殯儀館進行解剖複驗。陳男妻子、現任崁頂鄉代主席楊芷瑜昨晚從國外搭機返台，帶著兒子低調現身，場面哀戚。

楊芷瑜凌晨也在臉書寫下「多希望是一場夢，祢不用再那麼辛苦了，好好休息」，短短感性文字不難想見夫妻感情甚篤。楊芷瑜2022年當選鄉民代表，被推選為代表會主席，以28歲成為屏東縣當屆最年輕鄉鎮市代會主席。

37歲陳昫豪熱衷宮廟事務，經營的「陳公館」粉專昨天深夜貼文，湧入近3000則留言。陳昫豪2022年曾因攜槍掃射仇家民宅上過社會新聞版面，槍擊案沒有人員傷亡，屏東地方法院去年7月依殺人未遂、槍砲等罪合併處8年徒刑，併科罰金30萬元，全案二審審理中，未料他被當街狙擊，震驚地方。（編輯：孫承武）1130816

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