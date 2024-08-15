屏東角頭「鴨頭」遭射殺 犯嫌稱因債務糾紛引不滿

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（中央社記者張已亷高雄15日電）高雄左營區某停車場今天發生槍擊案，楊姓男子投案供稱因債務糾紛向屏東地方角頭陳姓男子連開數槍，造成陳男腹部等處中彈送醫不治，經警方鑑識現場留有6顆彈殼，將溯源追查共犯及幕後指使者。

高雄市警察局左營分局發布新聞稿指出，涉嫌開槍傷人35歲楊男上午11時50分許開車到左營分局新莊派出所投案，楊男供稱因債務糾紛引發不滿，氣憤之下向37歲陳男腹部射擊2槍，中槍陳男經友人送醫不治。

經警方鑑識，發現案發現場留有6顆彈殼，將追查楊男交付涉案2枝槍及42發子彈來源，並溯源追查共犯及幕後指使者到案，全案將依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

35歲楊姓男子15日疑因債務糾紛涉攜帶2支槍及數發子彈在高雄市左營區向37歲陳姓男子開槍，事發後楊男至左營分局新莊派出所投案，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送橋頭地檢署偵辦。（高雄市警察局左營分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年8月15日

高雄市立大同醫院副院長郭耀仁接受媒體聯訪表示，傷者上午11時52分許到院時呈現無呼吸心跳情形，經緊急搶救30分鐘仍無起色，中午12時21分宣布死亡，從傷者外觀評估在上腹部有2處疑似槍傷，可能因腹部大量出血導致死亡，但確切死亡原因尚待法醫確認。

據了解，死者陳男為屏東地方角頭綽號「鴨頭」，曾因與另一名綽號「檸檬」角頭林姓男子結仇，持槍掃射對方住所等，遭屏東地方法院依殺人未遂、槍砲等罪併處8年徒刑。（編輯：陳仁華）1130815