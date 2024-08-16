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西濱台中段連2起車斗事故 號誌桿、路標鐵架遭殃

2024/8/16 21:16（8/16 21:26 更新）
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一輛曳引車16日中午行經台中市大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗電動棚架故障自動升起，勾到中央分隔島上的號誌桿，導致號誌桿彎曲，電線垂吊在車道上，一度影響交通。（警方提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月16日
一輛曳引車16日中午行經台中市大安區五甲北路與西濱公路平面路口時，因後車斗電動棚架故障自動升起，勾到中央分隔島上的號誌桿，導致號誌桿彎曲，電線垂吊在車道上，一度影響交通。（警方提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月16日
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）西濱快速道路台中段今天接連發生2起事故，一輛曳引車後車斗電動棚架故障自動升起，勾到分隔島上號誌桿；另一起是砂石車未將車斗收起，撞到路標指示鐵架，所幸未造成傷亡。

台中市大甲警分局今天透過文字稿指出，林姓男子中午12時許駕駛曳引車行經台中市大安區五甲北路與台61線西濱道路平面路口時，因後車斗電動棚架故障自動升起，勾到中央分隔島上號誌桿，導致號誌桿彎曲、電線垂吊在西濱公路平面道路與五甲南下上車道上，影響其他車輛通行。

警分局表示，下午3時38分許，大安區台61線大安段139公里處正實施路面刨除重鋪設柏油路作業，側道路已先封閉以利於施工，由嚴姓男子駕駛的砂石車在傾倒砂石完畢後，未將車斗收起即往前行駛，導致撞到路標指示鐵架。事發後通報相關單位派員處理，因此路段封閉施工中不影響行車動線。

大甲警分局長謝建國指出，汽、機車上路前應先行檢查車體各部位功能是否正常，後車斗是否收起，尤其是各類大型車輛職業駕駛更應注意各項安全措施，以確保其他用路人行車安全。（編輯：戴光育）1130816

台61線台中大安段139公里處正實施路面刨除重鋪作業，16日有砂石車駕駛在砂石傾倒完畢後忘記將車斗收起即往前行駛，不慎撞壞路標指示鐵架，現場隨即通報相關單位派員處理。（警方提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月16日
台61線台中大安段139公里處正實施路面刨除重鋪作業，16日有砂石車駕駛在砂石傾倒完畢後忘記將車斗收起即往前行駛，不慎撞壞路標指示鐵架，現場隨即通報相關單位派員處理。（警方提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年8月16日
#台中市
#西濱公路
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