新北淡水建案工安意外 1名越南籍移工遭重擊死亡

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市淡水區一處建築工地，今天發生工地安全意外，1名越南籍移工在工作時遭工具機重壓，當場失去意識。經報案送醫搶救不治。勞檢處初步判斷施工單位疑涉有過失。

新北市政府淡水警分局表示，今天上午近11時接獲報案，淡水區中山北路二段一處建築工地發生意外，有工人在施工過程受傷。

經員警到場瞭解，為建案工地1名43歲越南籍潘姓移工，上午施工過程，疑遭吊掛工具機重擊，潘姓移工被重壓受傷，現場失去意識。

救護人員據報，緊急將傷者送醫搶救，仍急救無效，宣告死亡。全案報請司法相驗，並通報市府勞工局勞動檢查處調查。

勞動檢查處下午回應中央社記者詢問表示，初步調查發現，潘姓外籍移工於工地內從事鑽孔機桁架臂桿拆卸作業，因未於下方設置安全支柱，過程中遭周邊挖土機碰撞時，造成臂桿倒塌並壓擊潘男，當場失去生命跡象。

勞檢處說，已要求現場立即停止作業，提出改善計畫。初步判斷，施工單位疑涉有過失，未來如經確認屬實，將函請地檢署偵辦。

勞檢處要求雇主給付勞工職災補償費用，並協助家屬辦理職災慰助，也通報勞工保險局提供必要的協助。（編輯：李錫璋）1130817