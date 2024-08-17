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台電淡水工程吊臂墜落壓死人 勒令停工函送檢方

2024/8/17 19:06（8/17 21:03 更新）
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新北市淡水區一處建築工地17日發生工安意外，43歲越南籍潘姓移工在工作時遭工具機重壓，送醫搶救仍宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年8月17日
新北市淡水區一處建築工地17日發生工安意外，43歲越南籍潘姓移工在工作時遭工具機重壓，送醫搶救仍宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年8月17日
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）台電淡水服務所新建工程今天施工疑未做好防護，越南籍移工遭吊掛設備墜落重壓慘死。新北市工務局傍晚說，已勒令停工。勞檢處說，施工單位疑涉過失將函送檢方偵辦。

新北市勞動檢查處表示，上午接獲通報，淡水區中山北路的「台電淡水服務所及區域巡修中心」新建工程，發生人員遭機械壓擊意外，隨即派員檢查。

勞檢處說，調查發現，越南籍潘姓移工上午9時30分從事鑽孔機桁架臂桿拆卸作業。因未於下方設安全支柱，遭周邊挖土機碰撞時，造成臂桿倒塌。

勞檢處說，意外使潘男被壓擊，當場失去生命跡象，經緊急送往淡水馬偕醫院急救仍不治。

工務局表示，工地監造人是台電綜合施工處，今天基地內進行連續壁工程完工後的機械拆除作業。吊放拆卸設備遭一旁挖土機迴轉，撞擊吊掛鋼索，使吊臂桿設備掉落，重砸下方工人。

工務局說，業者未做妥安全防護，導致工安意外，已依建築法規定，處以勒令停工並要求改善。

勞檢處說，為避免災害擴大，也要求現場立即停止作業，未提出改善計畫核備前，不得施工。

勞檢處表示，初步判斷，施工單位涉有過失，未來如經確認屬實，因已涉嫌構成職安法刑責，將函請地檢署偵辦。若檢方不起訴、緩起訴處分或無罪、緩刑裁判確定時，將再依職安法處以新台幣3萬至30萬元罰鍰。

勞檢處說，為保障罹災者家屬權益，將要求僱主給付職災補償費用，並協助家屬辦理職災慰助。（編輯：方沛清）1130817

#吊臂
#越南
#移工
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