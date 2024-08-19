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新北男開車撞到狗逕離去 遭動保處開罰3萬

2024/8/19 11:28
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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市三峽區日前有民眾趕上班，開車途中意外撞傷小黑狗，卻未停車查看就離去，黑狗傷重死亡，新北動保處獲報調查，依新北市動物保護自治條例開罰車主3萬元。

新北市政府動保處今天發布新聞稿，日前獲通報三峽區中正路二段與大利路路口處，發現車輛行駛不慎撞傷犬隻，但未下車察看犬隻也未報案，反而肇事離去。民眾通報動保處救援，但受傷犬隻仍傷重不治。

動保處表示，動保處與警方調閱監視器畫面鎖定肇事民眾車牌號碼，並通知到案說明。車主雖稱當時趕著上班且行駛過程中與左側車輛並行，未注意到犬隻竄至路中不慎撞上。動保處仍依違反新北市動保自治條例對車主開罰3萬元。

動保處表示，由於被撞黑狗戴有金屬項圈卻未植入晶片，因此，動保處在周邊住家、商家詢問，以釐清死亡犬隻是否為有人飼養，如果有飼主卻未使用繫繩且疏縱犬隻，導致飼犬遭撞傷，飼主也涉及違反動物保護法，可處以1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

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動保處處長楊淑方向中央社記者表示，新北市動物保護自治條例訂有類似肇事逃逸罰則，也就是使動物受傷害之行為人，未儘速將動物送醫治療，可處以新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。

她表示，民眾行車如遇突發狀況不慎撞傷動物時，應盡快將動物送醫並通報動保處，若置之不理，將會遭受裁罰。同樣的，若飼主有放養犬隻或未使用繫繩使犬隻在馬路亂竄，易發生危險，也會遭受裁罰。（編輯：張銘坤）1130819

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新北接連發現棄豬 動保處介入調查將重罰男子持鐵條打老流浪狗 新北開罰1萬5000元
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