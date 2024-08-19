三重客運司機酒駕自撞分隔島 新北罰業者9萬

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（中央社記者高華謙新北19日電）三重客運張姓公車司機昨天酒駕出勤自撞分隔島。新北交通局說，針對三重客運未做好司機行車前酒測管理，依公路法重罰新台幣9萬及對肇事車輛扣牌暫停營運，嚴格要求業者改善。

三重客運811路線公車張姓司機昨天行經新北市蘆洲集賢路突然自撞分隔島，直到撞斷路樹才停止，造成1名乘客受傷送醫。警方對43歲張姓司機實施酒測，酒測值0.14mg/l，並未超過0.15mg/l的酒駕開罰標準；司機自稱是前一天喝酒，出車前公司酒測值為零。

三重客運表示，會立即改善人車管理疏失，杜絕公車司機酒駕再次發生；這名公車司機已自請離職。

新北市府交通局運輸管理科長林詩欽說，今天已立即派員稽查，發現張姓司機出勤前在場站的酒測值為零，之後他在車內等待發車時，飲用自行攜帶的藥酒後出勤，行駛至蘆洲區集賢路失控自撞分隔島。

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林詩欽說，公車業者應在司機出勤行車前進行酒測，檢測不合格者即禁止其駕駛；張姓司機卻在通過酒測後，在車內等待出車時飲用藥酒，顯然三重客運未落實駕駛出車前酒測管理，危及乘客及行車安全，因此予以重罰。

林詩欽表示，公車司機酒測紀錄由業者依規定留存，交通局將加強查核各公車業者場站執行酒測情形及紀錄，如未落實執行都會嚴格依法開罰，以保障民眾乘車安全、安心搭車。（編輯：張銘坤）1130819