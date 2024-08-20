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炎亞綸聲請發還電腦等個人物品 士院駁回

2024/8/20 09:30（8/20 09:43 更新）
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圖為士林地方法院去年12月21日首度開庭，圖為炎亞綸（前）在法警陪伴下快步進入法院。（中央社檔案照片）
圖為士林地方法院去年12月21日首度開庭，圖為炎亞綸（前）在法警陪伴下快步進入法院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北20日電）炎亞綸被控拍攝持有少年私密片獲判緩刑確定，日前向法院聲請發還被扣押的電腦等個人物品。士林地院認為，由於炎亞綸判決確定，法院沒有權責發還，應向士林地檢署執行科辦理。

炎亞綸聲請意旨表示，除了被法院宣告沒收的1支手機外，請求法院發還其餘當時被士林地檢署執行搜索時，所扣押的個人物品。

士林地方法院裁定指出，由於炎亞綸判決確定，案件不再由士院審理，因此法院沒有權責發還炎亞綸的個人物品，此部分應由士檢執行科檢察官根據個案具體情形處理，裁定駁回聲請。可抗告。

全案起於，被害人於民國112年6月指控於未成年時期與炎亞綸（本名吳秉孺）交往，但遭炎亞綸拍私密片還外流。

檢察官查出，炎亞綸於106年認識當時未滿18歲的被害人，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片並傳給網友，因此依法起訴。

法院審酌炎亞綸坦承犯行，獲被害人原諒，也與被害人達成調解，並已履行部分款項，且被害人同意給予緩刑，依兒童及少年性剝削防制條例、個人資料保護法等罪，就不得易科罰金部分判刑4月，另判刑7月得易科罰金，緩刑3年。由於本案僅有檢察官對另1名被告提起上訴，炎亞綸獲判緩刑確定。（編輯：陳政偉）1130820

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