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彰濱離岸風電二氧化碳外洩 1工人恢復生命跡象

2024/8/20 13:35（8/20 13:53 更新）
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彰濱工業區鹿港區1處離岸風電工地20日上午發生工安意外，工地內二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成14名工人送醫。圖為事故現場離岸風電工地。中央社記者吳哲豪攝 113年8月20日
彰濱工業區鹿港區1處離岸風電工地20日上午發生工安意外，工地內二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成14名工人送醫。圖為事故現場離岸風電工地。中央社記者吳哲豪攝 113年8月20日
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）彰濱工業區1處離岸風電工地今天發生二氧化碳鋼瓶氣體外洩事故，共有14名工人送醫，其中3人送台中童綜合醫院救治，院方指出，簡姓男子到院無呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象。

彰化縣消防局上午10時左右接獲報案指稱，彰濱工業區鹿港崙工北八路1處離岸風電設施工地發生工安意外。

彰化縣消防局指出，工地內二氧化碳鋼瓶氣體外洩，14名工人分別送到彰濱秀傳醫院、梧棲童綜合醫院等醫院救治，其中3人狀況危急。

梧棲童綜合醫院表示，院方收治3名患者，其中簡姓男子於上午11時1分送抵醫院，到院時已無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象，目前檢查治療中。

院方指出，還有58歲王姓男子於上午11時34分到院，到院時意識清楚，頭部撕裂傷，急診進行縫合清創手術，目前進行檢查治療。

院方說，至於58歲潘姓男子於上午11時40分送抵醫院，呈昏迷狀態，經搶救後恢復意識，因吸入不明物質，由院方進行檢查治療。（編輯：謝雅竹）1130820

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