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京華城容積率爭議 檢廉再傳1委員1前市政顧問作證

2024/8/20 15:35
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（中央社記者謝幸恩台北20日電）台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及的京華城案，今天再度指揮廉政署以證人身分傳喚王姓前都市計畫委員兼公共安全組市政顧問、郭姓委員作證，王男、郭女訊後請回。

台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，並約談相關人員。

檢廉12日以被告身分約談京華城改建案審議期間擔任都委會主委、時任台北市副市長的彭振聲到案，歷經3小時的訊問，諭令限制出境、出海、限制住居。

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為釐清容積獎勵決議過程，以及多名跨黨派民代質疑是否為柯文哲指示交辦等疑點，據了解，檢廉先以參與民國110年間都市計畫委員會的委員為主，13日傳喚2名陳姓委員作證，14日再傳喚包括宋鎮邁等6名委員作證，訊後均請回。

據了解，檢察官為溯源追查，昨天傳喚曾參與109年間都市計畫委員會的潘姓委員作證，訊後請回；今天傳喚王姓前委員兼市政顧問及現任的郭姓委員，王男、郭女已請回。（編輯：張銘坤）1130820

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