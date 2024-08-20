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綠島3遊客玩立槳無力返岸邊 遊樂船及時伸援

2024/8/20 19:01
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（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東縣綠島3名遊客下午在中寮港外玩立槳，因吹南風遭帶往外海無力返回岸邊，幸好附近有艘娛樂船就近救援，平安送回港口。

今天下午3時許，台東縣消防局和海巡署接獲通報，有3名遊客在綠島中寮村海岸玩立槳，疑似因南風太強，被風浪帶往外海，3人體力不支無法划回岸邊。

搜救人員和救護車趕到現場，幸好附近有娛樂船接獲通報，立刻前往救援，將3名遊客連同立槳載回綠島公館漁港，所幸只有飽受驚嚇，沒有受傷無須救醫。

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海巡署東部分署第13岸巡隊傍晚發布新聞稿表示，綠島安檢所於下午接獲民眾電話通報，於中寮港外距岸約300公尺海面有3名划SUP民眾，疑似因風浪過大，導致體力不支無法游返岸際，海巡人員通報綠島消防分隊及海上救生協會一同前往救援。

同時綠島安檢所值班人員，以電話聯絡附近海域作業漁船前往救援，成功將3名民眾帶返公館港，並經台東消防綠島分隊確認3名民眾意識清楚且生命徵象穩定，隨後遊客便自行離開。（編輯：郭諭儒）1130820

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