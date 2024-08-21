彰化雲林爆綠能貪瀆 二崙鄉長等7人彰檢聲押禁見

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（中央社記者鄭維真彰化21日電）彰化、雲林爆綠能弊案，雲林二崙鄉長鍾東榮及鄉代會主席楊世彬、彰化竹塘鄉代會主席林淑女等7人涉捲入綠能貪瀆案，遭彰檢聲押禁見，竹塘鄉長蔡碩任訊後諭知120萬交保。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿指出，最高檢察署日前啟動靖平專案，彰檢肅貪專組檢察官陳鼎文昨天上午指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組，偵辦綠能貪瀆不法案件。

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檢調昨天動員214人兵分48路，搜索竹塘鄉公所、竹塘鄉代表會、二崙鄉公所、二崙鄉代表會等處，查扣現金新台幣727萬餘元。

經彰化地檢署15名檢察官訊問41人後，認被告鍾東榮等人犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，今天下午2時許向彰化地方法院聲請羈押禁見鍾東榮、楊世彬、林淑女及白手套等7人，蔡碩任以120萬元交保，其餘諭知具保10萬元至120萬元不等金額。（編輯：陳仁華）1130821