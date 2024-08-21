本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

彰化雲林爆綠能貪瀆 二崙鄉長等7人彰檢聲押禁見

2024/8/21 17:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化21日電）彰化、雲林爆綠能弊案，雲林二崙鄉長鍾東榮及鄉代會主席楊世彬、彰化竹塘鄉代會主席林淑女等7人涉捲入綠能貪瀆案，遭彰檢聲押禁見，竹塘鄉長蔡碩任訊後諭知120萬交保。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿指出，最高檢察署日前啟動靖平專案，彰檢肅貪專組檢察官陳鼎文昨天上午指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處及法務部廉政署中部地區調查組，偵辦綠能貪瀆不法案件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢調昨天動員214人兵分48路，搜索竹塘鄉公所、竹塘鄉代表會、二崙鄉公所、二崙鄉代表會等處，查扣現金新台幣727萬餘元。

經彰化地檢署15名檢察官訊問41人後，認被告鍾東榮等人犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，今天下午2時許向彰化地方法院聲請羈押禁見鍾東榮、楊世彬、林淑女及白手套等7人，蔡碩任以120萬元交保，其餘諭知具保10萬元至120萬元不等金額。（編輯：陳仁華）1130821

#彰化縣
#雲林縣
#法務部廉政署中部地區調查組
#鍾東榮
#林淑女
鍾東榮
連3波靖平專案查扣1229萬 二崙鄉長涉綠能貪瀆遭聲押
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：