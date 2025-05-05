雲林前二崙鄉長鍾福助涉光電案 彰檢諭知交保

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（中央社記者吳哲豪、姜宜菁彰化5日電）彰檢偵辦雲林縣二崙鄉長鍾東榮及鄉代會主席楊世彬涉綠能案，發現前二崙鄉長鍾福助和楊世彬另涉光電案，約談14人，訊後諭知鍾福助等7人新台幣10萬元到60萬元交保。

台灣彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，某公墓光電招租案疑涉不法，檢察官4月30日指揮法務部調查局中部地區機動工作站等組專案小組同步搜索8處所，並通知涉案被告及證人共14人到案說明。

彰檢說，訊問後，諭知鍾福助（10萬元交保）、楊世彬（60萬元交保）等7名被告分別以10萬元到60萬元不等金額交保。

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鍾福助告訴中央社記者，鄉長任內接獲多次公墓常被傾倒廢棄物陳情，在代表會要求下，鄉公所編預算準備清理，之後有鄉民代表建議可做太陽能光電，他認為可幫公所省清理費用，又有種電回饋金，經鄉公所詢問雲林縣政府相關法令後開始執行；許多廠商透過不同管道找他，但他再三強調一切依法辦理。

楊世彬表示，一切都是為地方謀福利，靜待司法調查還清白。（編輯：李明宗）1140505