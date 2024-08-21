新北警紓壓與身心健檢納補助 3醫院各2方案可選

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（中央社記者高華謙新北21日電）為兼顧員警身體與心理健康，新北警局與3間醫院合作，首創將身心健檢及紓壓生活健檢納入警察健檢補助，醫院各提供新台幣3500元或4000元2種方案，警察可每年健檢補助核銷。

新北市府警察局指出，每年提供警察健檢補助，40歲以上4500元，未滿40歲3500元。

新北市警局今天說，一般常見公務員健檢，多是檢測生理器官，較少將心理檢查做為健康檢查一部分。

新北市警局表示，為維護警察身心健康，特別與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院、衛生福利部雙和醫院及醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院簽約，在每年例行員警健康檢查項目，涵蓋身、心兼顧建康套餐，3間醫院也配合警察健檢補助金額設計3500元或4000元2種不同方案。

新北市警局說，新光醫院將提供生理與心理功能檢查、壓力管理及調適專業諮詢、個別化心理健康建議及自律神經體檢報告等服務，使警察了解身心狀況，如果發現異常也能即時尋求協助。

新北市警局表示，雙和醫院除了提供一般生理檢測，也提供警察「紓壓生活」健檢專案，增加紓壓自我評量表，讓警察了解生活型態及心情壓力分析，並由專業醫師評估後轉介相關諮商資源。

新北市警局說，亞東紀念醫院則於員警身心健康檢查套餐中提供臨床心理師專業檢查與問卷評估，如有發現異常，也能即時尋求專業醫療等資源協助。

新北警局長廖訓誠表示，警察工作壓力比一般公務員大，的確要加強警察健康投資；希望透過身心健康檢查模式，讓潛在需要協助的警察即時得到關懷。（編輯：方沛清）1130821