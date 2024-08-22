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伊莉安娜輪屏東擱淺損海水管線 船方將賠養殖業

2024/8/22 17:29（8/22 17:41 更新）
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印尼籍水泥專用船「伊莉安娜輪」7月底因颱風擱淺，造成屏東縣枋山鄉養殖業用海水管線損毀，受影響養殖業者日前向枋山鄉公所及立委陳情，22日在公所舉行協調會，各方代表出席，船公司表示願意賠償。（立法委員徐富癸辦公室提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年8月22日
印尼籍水泥專用船「伊莉安娜輪」7月底因颱風擱淺，造成屏東縣枋山鄉養殖業用海水管線損毀，受影響養殖業者日前向枋山鄉公所及立委陳情，22日在公所舉行協調會，各方代表出席，船公司表示願意賠償。（立法委員徐富癸辦公室提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年8月22日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）印尼籍水泥專用船「伊莉安娜輪」7月因凱米颱風，擱淺在屏東加祿堂岸際沙灘，雖已脫困，卻造成海水管線損毀，4名養殖業者受影響，船公司願賠償，已請業者估價。

「伊莉安娜輪」7月24日擱淺，造成枋山鄉養殖業用海水管線損毀，貨輪於8月17日脫困，養殖業者日前也向枋山鄉公所與民進黨籍立法委員徐富癸陳情，今天在公所開協調會，枋山鄉長羅金良、徐富癸，以及船公司、業者、航港局與屏東縣政府各方代表出席。

徐富癸告訴中央社記者，船公司頗有誠意，表明船東願意全額賠償，已請業者針對受損設備及相關損失提出估價單，保險公司進行後續處理程序；為避免養殖魚折損，業者目前借用管線維持，盼能盡速修復管線，恢復正常供水，否則魚類恐病變死亡。

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枋山鄉公所農觀課指出，共5條海水管線受擱淺貨輪影響損壞，有4名使用海水養殖業者提出賠償訴求，養殖魚種以龍膽石斑、午仔魚為大宗。

「伊莉安娜輪」總噸位7757噸，船上包含重油在內原共存約245噸油品，載有20名印尼籍船員，為強颱「凱米」襲台8起船舶擱淺案中，船員人數及載油量最多者。除損毀海水管線外，也一度引發殘油外洩疑慮，致航港局前後召開23次緊急應變會議，並在8月3日完成殘油抽除作業。（編輯：李淑華）1130822

徐富癸
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