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海龍風電降壓站工地意外 1昏迷工人轉清醒

2024/8/22 17:36
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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰濱工業區海龍風電降壓站發生二氧化碳外洩意外，17人就醫，3人無呼吸心跳、送醫後恢復生命跡象，而原本在彰濱秀傳醫院就醫的呂男昨天從昏迷轉清醒；至於危急3人，昏迷指數仍為3。

彰濱工業區鹿港區的海龍風電降壓站20日發生二氧化碳外洩意外，工人在安裝消防設備時，裝有二氧化碳的鋼瓶疑似因碰撞發生外洩，工人二氧化碳中毒，17人送醫，其中3人送醫前已無呼吸心跳，經搶救後已恢復生命跡象。

彰濱秀傳醫院今天發布新聞稿指出，收治的呂姓工人抵達醫院時已昏迷，經搶救後昨天恢復清醒，昏迷指數從3升到9，狀況持續好轉，但反應比較慢，仍在加護病房觀察治療；至於另一名劉男送醫時無心跳呼吸，後來雖恢復，但昏迷指數3，目前血壓低、電解質異常，升壓劑已上到最高劑量。

梧棲童綜合醫院收治的19歲簡姓男子目前住加護病房，昏迷指數3，仍有生命危險。

鹿港基督教醫院收治38歲賴姓男子，昏迷指數3，院方表示，狀況與昨天相較有改善，包括肺部損傷症狀及血壓、二氧化碳中毒所出現的酸血症問題都有進步，持續使用升壓劑、氧氣治療。（編輯：陳仁華）1130822

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