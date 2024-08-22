掛偽造試車牌台中區監理所驗車 中古車行員工送辦
2024/8/22 20:13（8/22 20:26 更新）
（中央社記者蘇木春台中22日電）吳姓代辦業者昨天駕駛1輛中古車，到台中區監理所驗車要重領牌號，遭監理所人員發現懸掛偽造試車牌，江姓中古車行人員到案坦承網購假車牌懸掛使用，警方詢後依偽造文書罪嫌送辦。
公路局台中區監理所今天發布新聞稿表示，台中區監理所於21日下午2時30分，在車輛檢驗線查獲吳姓代辦業者，駕駛1輛懸掛偽造的第二類試車牌的中古車，欲辦理車輛重領號牌檢驗及過戶。
不料，監理所人員竟發現，中古車懸掛的試車牌（試B7085）相較真的號牌顏色過白，且邊框明顯有差異，立即請駕駛拆下車牌供查驗，經監理所人員檢視號牌，發現疑似為偽造車牌，立即通報台中市警察局烏日分局瑞井派出所員警處理。
警方到場後，立即依規定進行偵辦，並通知中古車行業者到案說明，另外，依道路交通管理處罰條例規定，車輛當場移置保管並扣繳牌照。
中古車行江姓員工到案表示，因車行只申請1張試車牌，真的車牌平時由老闆保管，他為圖方便，在網路上以新台幣8000元購買假車牌供車輛過戶使用；警方全案詢問後，將江姓員工依偽造文書罪嫌送辦。
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台中區監理所所長楊聰賢表示，近來民眾涉險購買偽造號牌行駛道路事件層出不窮，依道路交通安全規則第20條規定，第二類試車牌僅供車行於買賣試車時使用。
楊聰賢說，如涉及製造、販售、使用偽造號牌行駛道路，使用者將依道路交通管理處罰條例第12條處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，另製造、販售、使用者，將涉違反刑法偽造變造特種文書罪嫌，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。（編輯：陳仁華）1130822
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