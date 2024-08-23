鐵馬挑戰東北角極點燈塔 姊弟迷航25公里警尋獲

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）桃園市黃姓女子昨天帶著兒女在東北角騎腳踏車挑戰極東點三貂角燈塔時，發現兒女不見，緊急報案。警方今天指出，經協尋與手機定位後，在距離25公里的鼻頭角燈塔尋獲小孩。

瑞芳警分局下午發布新聞表示，黃女昨天下午約5時向福隆派出所報案，她指稱帶2名小孩騎腳踏車前往三貂角，準備完成台灣四極點燈塔挑戰最後一站（極東點，三貂角燈塔）。

黃女說，沒想到，過一個轉彎，騎在前面的一雙姊弟就不見了，過了1小時都都找不到人，打手機電話也不接，相當擔心，緊急報案希望協尋。

警方指出，獲報後立即啟動緊急協尋機制，勤務中心隨即通報貢寮區、瑞芳區沿海派出所警力協尋，並依照手機定位系統縮小範圍；終於在距25公里外的瑞芳區鼻頭角燈塔附近，定位到姊姊的手機。

定位到手機後，警方表示，黃女在昨天晚間7時許成功撥通女兒手機，並成功聯繫女兒、兒子。福隆派出所員警隨後護送黃女至鼻頭角停車場，鼻頭派出所員警在現場陪伴黃女的兒女。

警方指出，黃女確認兒女平安無事，並向警方致謝。經詢問為什麼電話接不通、也不聯繫，原來女兒忘記手機已開啟飛航模式，所以才無法聯繫。（編輯：戴光育）1130823