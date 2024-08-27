本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

海龍離岸風電意外19歲男不治 東元：負起應負責任

2024/8/27 11:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹27日電）海龍風電降壓站20日發生二氧化碳外洩意外，17人就醫，其中19歲簡姓男子在加護病房搶救7天後，26日晚間宣告不治。東元表示，會負起所有應負的責任，優先照顧並協助罹難者家屬和傷者，並配合調查事故原因。

海龍風電案場負責統包工程的東元今天發布聲明指出，針對海龍離岸風電計畫陸域降壓站工地20日發生的工安事故，東元對罹難者家屬表達最深的哀痛，絕對負起所有應負的責任，優先照顧並積極協助罹難者家屬和傷者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

東元強調，公司將配合主管機關調查事故原因，全面檢討工安措施，協同業主海龍離岸風電計畫盡快採取改善行動，落實最高環安衛標準。

東元指出，在事件發生後，已立即組織工作團隊，一方面安排人員在各醫院協助家屬處理相關事宜，另一方面配合現場鑑識工作，釐清事故原因。東元將虛心檢討改進，在最短的時間之內，針對問題改善，以人員安全第一、工程品質優先爲目標，避免重演類似事件。（編輯：張若瑤）1130827

東元
彰化海龍離岸風電意外 東元：停工全面檢查工安利明献：東元轉型聚焦4面向 台灣綠電能源要多元化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：