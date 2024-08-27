海龍離岸風電意外19歲男不治 東元：負起應負責任

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（中央社記者張建中新竹27日電）海龍風電降壓站20日發生二氧化碳外洩意外，17人就醫，其中19歲簡姓男子在加護病房搶救7天後，26日晚間宣告不治。東元表示，會負起所有應負的責任，優先照顧並協助罹難者家屬和傷者，並配合調查事故原因。

海龍風電案場負責統包工程的東元今天發布聲明指出，針對海龍離岸風電計畫陸域降壓站工地20日發生的工安事故，東元對罹難者家屬表達最深的哀痛，絕對負起所有應負的責任，優先照顧並積極協助罹難者家屬和傷者。

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東元強調，公司將配合主管機關調查事故原因，全面檢討工安措施，協同業主海龍離岸風電計畫盡快採取改善行動，落實最高環安衛標準。

東元指出，在事件發生後，已立即組織工作團隊，一方面安排人員在各醫院協助家屬處理相關事宜，另一方面配合現場鑑識工作，釐清事故原因。東元將虛心檢討改進，在最短的時間之內，針對問題改善，以人員安全第一、工程品質優先爲目標，避免重演類似事件。（編輯：張若瑤）1130827