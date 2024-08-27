本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣象署：颱風珊珊迴轉侵台機率不高 29至31日影響日本最顯著
首頁 / 社會

新北石碇登山隊遇虎頭蜂 3人遭螫傷送醫

2024/8/27 19:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北27日電）新北市1支8人登山隊伍今天下午4時許在石碇登山步道遭虎頭蜂攻擊，共3人受傷，1人被螫10多針、1人後腦被螫2針、1人右手臂被螫1針，皆意識清楚，自行緩慢走下山，已送醫治療。

新北市消防局第4大隊今天下午4時44分獲報，1支8人登山隊伍上午9時前往石碇自來水廠上方登山步道爬山，下午4時許回程時被虎頭蜂螫，眾人當場四處逃竄，共3人被螫傷，其中60歲莊男被螫10多針、71歲陳男後腦被螫2針、56歲林女右手臂被螫1針，且出現胸悶等不舒服症狀，趕緊報案求助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防出動15車32人前往步道救援，接觸到患者時3人意識皆清楚，可自行緩慢行走，不舒服症狀也較舒緩，消防員協助將民眾帶至登山口，並送往北市萬芳醫院救治。

新北市消防局第4大隊長陳志瑋表示，秋季是蜂類活動高峰期，民眾登山遇蜂群若加速逃跑或拿物品驅趕、拍打，可能會讓蜂群受驚嚇，轉而進入成攻擊狀態，應避免動手，且逆著蜂群飛行方向緩步前進。（編輯：郭諭儒）1130827

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：