泰國4寶媽夾毒來台 航警與台北關循線逮台灣3嫌

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（中央社記者吳睿騏桃園機場28日電）航空警察局刑事警察大隊今天宣布，破獲泰國4寶媽以觀光名義夾帶逾2.8公斤毒品來台案，經台北關與航警攔截，並溯源逮捕台灣3嫌送辦，近日依違反毒品危害防治條例起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關4月19日查獲販毒集團，利誘泰國籍旅客以來台旅行方式，在託運背包夾藏自柬埔寨走私第一級毒品海洛因共2.8915公斤，企圖以觀光名義運毒闖關入境，航警局立即成立專案小組報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

李維佳說，專案小組調查發現，運毒集團以新台幣13萬元酬庸，並提供相關來回機票及住宿生活費，要求在泰國無穩定工作且育有4子的43歲P女，前往柬埔寨攜帶夾藏海洛因的背包來台闖關賺取酬庸，沒想到在桃園國際機場就遭台北關及警方識破。

李維佳指出，專案小組向上溯源後緝獲在台收貨的47歲李男，並查扣要交付P女的酬庸13萬元，同時循線逮捕上手28歲潘男及39歲王男2人，將4名犯嫌移送桃園地檢署偵辦，訊後P女及李男羈押獲准，近日依違反毒品危害防治條例起訴P女、李男及潘男3人，並持續溯源追查。

航警局呼籲，運輸、販賣第一級毒品者，依法可處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科新台幣3000萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。（編輯：李淑華）1130828

航空警察局刑事警察大隊28日宣布，破獲泰國4寶媽以觀光名義夾帶毒品來台案，經台北關與航警攔截，後續溯源逮捕台灣3嫌送辦。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 113年8月28日