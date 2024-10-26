設臉書粉絲專頁兜售周杰倫演唱會門票 北市警逮1嫌

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（中央社記者劉建邦、謝幸恩台北26日電）北市警方持續查緝黃牛票案，逮捕架設臉書粉絲專頁專供交易黃牛票的邱姓男子，警方說，邱男向網友收取預購費，再以程式等方式搶買周杰倫演唱會門票涉牟利，詢後送辦。

台北市警察局刑警大隊今天召開記者會，副大隊長郭建成表示，為杜絕網路販售黃牛票案，局長李西河指示成立專責查緝小組，市刑大展開網路巡邏，接獲情資，網路有人哄抬販售知名藝人演唱會票券，經查邱姓男子涉重嫌。

警方查出，無業的37歲邱姓男子具工程師背景，平時在新北市汐止區租屋，邱男在臉書（Facebook）成立售票平台粉絲專頁，目前有8000名粉絲，並隨熱門場次不同更換粉絲專頁名稱，後續以假帳號、搶票程式購買熱門演唱會門票。

警方說，邱姓男子透過假帳號、搶票程式購買知名歌手熱門演場會門票，再以高於票券價數倍價格，透過臉書粉絲專頁兜售，涉嫌藉此獲取高額不法獲利。

警方表示，邱姓男子得知周杰倫演唱會門票銷售一空，向網友收取新台幣1萬2000元至3萬元的預購門票費，初步清查有近百人已付款購準備買門票。

北市刑大專案小組昨天赴汐止區逮捕邱姓男子到案，查扣演唱會票券57張（包含預購票券36張）、現金禮券6張等物。警詢後依偽造文書、違反文化創意產業發展法等把邱男移送士林地方檢察署偵辦。

士林地檢署表示，邱姓男子經檢察官漏夜訊問，認為涉有違反文化創意產業發展法以不正方式購票、刑法行使偽造準私文書等罪嫌，今晨諭令以10萬元交保，並限制出境、出海。

北市警局指出，將持續全面清查網路平台，針對利用各演唱會票券加價哄抬販售、詐騙或以不正方式及虛偽資料大量掃票嚴正執法。

警方統計至今天中午止，查獲加價販售票券60件62人，呼籲民眾勿買黃牛票，如發現黃牛，可至文化部黃牛檢舉專區檢舉，如檢舉查證屬實，可依裁處罰鍰的20%當檢舉獎金，最高為10萬元。（編輯：李錫璋）1131026