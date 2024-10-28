竹聯幫強收酒店經紀人保護費 北市警逮5嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）竹聯幫和堂齊天會張姓副會長等人涉嫌強收酒店經紀人保護費，若不從者就持棍棒毆打，警方獲報追查已知有4人受害，於8、10月執行2波掃黑，逮張男等5嫌到案。

台北市警察局中山分局今天發布破案新聞稿，因日前獲報，有幫派成員強行收取中山區林森北路、錦州街一帶的酒店經紀人保護費，如果有不從者，就會被他們持棍棒毆打，全案報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

經調查了解，33歲張男等人平日以黑幫身分在中山區收取保護費為生，看準在酒店外拉客的經紀人無保護勢力，強逼其每月須繳交保護費，被害人多心生畏懼而不敢不從。

據了解，已知被害者有4人，每人財損各約新台幣30多萬元。警方率先於8月進行首波檢肅行動，查獲張男等4嫌到案。

專案小組經蒐集相關犯罪事證後，見時機成熟又於10月執行第2波掃黑，順利查緝33歲謝男到案，共計起獲保護費簽單1張、收受保護費的銀行存摺1本、棒球鋁棒和刀械等證物。

全案詢後依組織犯罪、恐嚇取財及傷害等罪，移送台北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1131028