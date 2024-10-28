國搜中心表揚20搜救有功者 航空救護士劉萬鴻獲獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北28日電）行政院國家搜救指揮中心今天表揚年度搜救有功人員，共計20人，國防部上士航空救護士劉萬鴻去年救援順福漁83號火燒船事件，成功救起4名船員獲獎。

為提振搜救團隊整體工作效能，表揚救災救難英勇事蹟及樹立搜救典範形象，行政院國家搜救指揮中心今天舉行113年度搜救有功人員表揚活動，由督導、內政部長劉世芳頒獎。

劉世芳致詞指出，今年搜救有功人員共計20人，分別來自陸、海、空等不同領域，平時在各自工作崗位上默默奉獻，當天災或人為災害發生時，除了各救難單位群策群力，迅速協調、指揮、派遣。

同時，還可見到第一線搜救人員在地形及環境惡劣環境中勇往直前，透過專業救援能力，守護民眾生命安全。

她提到，今天的獲獎人員中，有14人是「實際執行搜救任務」有功，還有4人因「指揮調度搜救任務」及2人「辦理搜救相關業務」有功，他們都是近3年在各領域表現傑出，而獲此殊榮。

劉世芳說，近年劇烈的天氣變化經常衍生複合性災害，搜救人員面臨挑戰也日益嚴峻，政府為提升救援緊急應變能力，逐步強化國家搜救能量，例如交通部航港局推動的「智慧航安資訊平台系統」、國搜中心規劃的「AI智慧搜救派遣系統」，以及海巡署正在執行的「籌建海巡艦艇發展計畫」等，以確保國人和救災人員執勤安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據國搜中心資料顯示，「實際執行搜救任務」有功人員之一的劉萬鴻，為國防部上士航空救護士，搜救事蹟包括民國110年5月中執行中部外海漁船棄船救援案，111年4月執行南部外海1船員昏迷救援案，112年5月執行基隆外海「順福漁83號」火燒船救援案。

劉萬鴻表示，很意外這次榮獲搜救有功人員，感謝每名和他一起參與搜救任務的組員，每次任務都並肩作戰，相互合作配合，面對重重挑戰，也都能順利完成任務，這份榮譽是屬於每名在搜救任務中的機組員；同時，也感謝家人的理解與支持，讓他可以全心投入每一次救援行動。（編輯：方沛清）1131028