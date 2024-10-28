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中國4海警船侵擾金門水域 海巡1對1驅離

2024/10/28 18:37（10/28 18:50 更新）
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海洋委員會海巡署金馬澎分署28日下午監偵金門南面海域有4艘中國海警船接近台灣限制水域，立即部署4艘巡防艇驅離，採「1對1」平行對應。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）中央社記者張已亷傳真 113年10月28日
海洋委員會海巡署金馬澎分署28日下午監偵金門南面海域有4艘中國海警船接近台灣限制水域，立即部署4艘巡防艇驅離，採「1對1」平行對應。（海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）中央社記者張已亷傳真 113年10月28日
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（中央社記者張已亷金門縣28日電）中國繼「聯合利劍-2024B」演習，今天再有4艘中國海警船接近金門限制水域；海巡部署4艘巡防艇驅離，採「1對1」平行對應，中國海警船在下午5時許航出，歷時約2小時。

海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，下午2時許監偵金門南面海域有4艘中國海警船接近台灣限制水域，立即部署4艘巡防艇對應驅離。

金馬澎分署指出，中國海警舷號「14512」、「14609」、「14603」、「14602」4船，下午3時許分別自金門復興嶼、翟山、新湖、料羅南面分4處由外向內航入台灣水域。

海巡署同步在限制水域外界線上，調度部署4艘巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告執法立場。

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金馬澎分署發布新聞稿指出，今天金門海域海象不佳，海巡人員不畏惡劣風浪，發揮操控靈活優勢；中國海警船在海巡巡防艇監控及驅離下，在下午5時許航出，歷時約2小時。

海巡署表示，中國海警行為已加劇兩岸人民隔閡，無益兩岸對等交流，呼籲中方避免再有類似侵擾舉措；將持續秉持不挑釁、不退讓原則，維護台灣海域安全與秩序，捍衛國家主權。（編輯：陳仁華）1131028

#中國
#金門縣
#海洋委員會海巡署金馬澎分署
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