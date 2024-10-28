新北新莊公寓火災 4消防員空間迷航呼喊Mayday獲救

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市新莊區化成路今天上午6時許發生公寓火警，火勢雖迅速撲滅，但因傳有人受困，勇消6人進火場搜救，4人發生空間迷航，經呼喊Mayday後獲救，所幸僅1人不適送醫。

由於新竹市日前發生消防員在大樓火場執行搜索任務時，疑因空間迷航致氣瓶耗盡不幸殉職，因此，新北市消防局就嚴格要求消防員執行火場搜救任務，只要發生空間迷航就應求援，以避免氣瓶耗盡陷險境。

消防局表示，新莊化成路某4樓公寓的2樓今天上午6時許發生火警，警消獲報搶救，火勢迅速在半個小時內撲滅，主要是燃燒2樓雜物，燃燒面積約40平方公尺，警消在2樓後陽台救出1男子，經送醫急救後，目前正在加護病房觀察中。

第二救災救護大隊長曾天柔表示，由於火場一開始傳出有人受困，因此，在滅火同時啟動救援，由2個小隊共6人進入3樓搜救，但因濃煙密布無法辨別方向，使得4人發生短暫空間迷航情形。

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曾天柔指出，所幸落實平時訓練要求，因為消防員在搜索時是重度工作，空氣消耗量會加速，當發生空間迷航時，氣瓶使用達8成時就要喊Mayday，並要求不要再摸索移動，以利現場指揮啟動夥伴救援，避免發生氣瓶耗盡情形，而這4人就因此迅速獲其他人員引導獲救。

他表示，4人身體狀況還好，但有1人返回隊部時感到身體不適，經送部立台北醫院檢查，發現血液一氧化碳（CO）含量濃度偏高，經提供高濃度氧氣治療後，情況已穩定，今天下午就確認恢復正常。（編輯：陳仁華）1131028