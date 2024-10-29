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桃園女童當街遭強拉猥褻 男涉強制性交未遂等罪地院裁准羈押未禁見

2024/10/29 07:22（10/29 08:12 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園市女童遭領有身心障礙手冊林男強拉猥褻案，經桃檢拘提嫌犯訊問後，以涉犯對未滿14歲女子強制性交未遂及加重強制猥褻罪聲請羈押禁見，桃園地院28日深夜裁准林嫌羈押未禁見。

桃園地方法院今天凌晨表示，經法官庭訊後，認為被告林男涉犯刑法第224條之1、第222條第1項第2款加重強制猥褻罪，罪嫌重大。雖不能認定有串證之虞，但有事實足認有反覆實施之虞，而有羈押原因。審酌被告犯罪情節所生損害嚴重程度，認為有羈押必要但不禁止接見通信。

這起案件27日發生於桃園市龜山區，受害家長在社群媒體貼出影片，畫面中1名領有身心障礙手冊的男子不斷拉著1名女童的手，女童雖然不斷尖叫嘶吼並企圖逃脫，卻不敵男子體型優勢壓制多次被拖回，最後被附近民眾發現救下並帶往派出所報警。

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桃園地方檢察署檢察官28日上午指揮桃園市警局龜山分局拘提被告林男，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法第222條第2項、第1項第2款之對未滿14歲女子犯強制性交未遂，以及同法第224條之1、第222條第1項第2款之加重強制猥褻等罪。

桃檢指出，由於林男罪嫌重大，有湮滅證據及勾串證人之虞，且所犯為最輕本刑為5年以上重罪，並有反覆實施之虞，有羈押必要，28日晚間向桃園地方法院聲請羈押禁見。（編輯：盧映孜）1131029

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