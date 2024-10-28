桃園女童遭當街強拉猥褻 男涉強制性交未遂等2罪聲押禁見

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市女童被領有身心障礙手冊男子強擄未遂案，桃檢今指揮警方拘提嫌犯林男，訊問後認被告涉犯刑法對未滿14歲女子犯強制性交未遂，及加重強制猥褻等罪，向法院聲請羈押禁見。

桃園地方檢察署晚間發布新聞稿表示，檢察官於上午指揮桃園市政府警察局龜山分局拘提被告林男，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法第222條第2項、第1項第2款之對未滿14歲女子犯強制性交未遂，以及同法第224條之1、第222條第1項第2款之加重強制猥褻等罪。

桃檢指出，由於林男罪嫌重大，有湮滅證據及勾串證人之虞，且所犯為最輕本刑為5年以上之重罪，並有反覆實施之虞，有羈押之必要，向桃園地方法院聲請羈押禁見。

這起女童被陌生男子強擄未遂事件昨天發生於桃園市龜山區，受害家長在社群媒體貼出影片，畫面中1名領有身心障礙手冊的男子不斷拉著1名女童的手，女童雖然不斷尖叫嘶吼並企圖逃脫，卻不敵男子體型優勢壓制多次被拖回，最後被附近民眾發現救下並帶往派出所報警。

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女童的媽媽今天下午接受媒體電話訪問時表示，女童昨天是要前去找同學，先前也已經自行前往2、3次了，沒想到這次卻發生這樣的意外，根據女童陳述，是在路上遇到男子，男子口氣兇惡的要她過去，但沒多久女童便察覺狀況有異因此立即大聲求救。

女童媽媽指出，小朋友目前的狀況還算良好，但或許是壓力大，有向家人陳述出現胃痛的情況，昨晚多次睡著後又驚醒，現在由家人給予陪伴，本來只有放學時有接送，目前則是改為上下學都會進行接送。（編輯：方沛清）1131028