中市警查獲喪屍煙彈分裝場 藥頭送辦起訴

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市警察局今天宣布偵破毒品分裝場，前往新竹縣查獲藥頭使用「依托咪酯」當原料，製成電子煙彈（俗稱喪屍煙彈）販售，當場起出海洛因等毒品，全案移送檢方偵辦，並遭檢方提起公訴。

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊偵辦販毒案向上溯源，發現45歲的馮姓男子涉有重嫌，隨即成立專案小組並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方調查指出，馮姓藥頭居住於新竹縣竹北市，平時除了販賣第一級及第二級毒品外，見年輕族群對電子菸接受度高，具有龐大市場，有利可圖，於是設置毒品分裝場，並用被稱為「殭屍毒品」的「依托咪酯」當作原料，製作成電子煙彈販售。

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警方經長期蒐證完備後，確定分裝場的位置，規劃部署後持台中地方法院核發的搜索票前往馮嫌住處執行搜索，並當場查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命等。

警方表示，當場還起出液體卡西酮3瓶、麻醉煙彈39顆、空煙彈1批、丙二醇2瓶、甜橙劑1瓶、甘油1瓶、菸油8瓶、菸油分裝針筒1支、手機2支及新台幣7萬元等贓證物等，案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。（編輯：謝雅竹）1131029