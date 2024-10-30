加拿大牙醫助理假觀光攜大麻闖關 涉毒品罪遭訴

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（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）航警局今天宣布，與台北關破獲加拿大籍牙醫助理以「假觀光真運毒」方式來台，並在託運行李箱夾藏大麻32.61公斤躲避查緝，全案依毒品罪嫌送辦，並遭檢方起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關8月4日在桃園國際機場，執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現1女子的2件託運行李箱影像有異，查獲第二級毒品大麻32.61公斤，立即報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

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張驄瀧指出，30歲的女子落網後供稱，在加拿大多倫多市從事牙醫助理工作，因財務狀況不佳缺錢，遭販毒集團利誘以旅遊名義攜帶毒品來台灣，企圖以「假觀光真運毒」方式躲避查緝。所幸專案小組即時查獲，未使毒品流入市面。

張驄瀧說，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官也在近日起訴，警方呼籲，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。（編輯：李錫璋）1131030