陸籍貨輪擱淺野柳起重機傾倒 拖船浩克輪基隆待命

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（中央社記者王朝鈺、高華謙新北31日電）中國貨輪「鈺洲啟航」29日航行至野柳岬0.6浬近海滯留後下雙錨棄船，昨天已流錨今天上午擱淺，船上載運的1座橋式起重機傾倒，尚未漏油。拖船浩克輪已抵達基隆港待命。

台灣國際造船股份有限公司所屬拖船「浩克輪」，認證拖力可以達157噸，馬力達到1萬2000匹，昨天中午12時許從台中港出發趕赴現場，上午已泊靠基隆港西30號碼頭，相關單位現正評估是否要前往現場拖帶「鈺洲啟航」輪。

不過，颱風康芮持續逼近台灣，暴風圈已接觸到台灣本島，「鈺洲啟航」輪擱淺現場海象惡劣，風急雨驟，且「鈺洲啟航」輪右舷傾斜浸泡在海水，船上載運的3座橋式起重機，其中1座傾倒在礁岩上，拖帶可能性不大，至於先前傳出將協調中國大陸拖船投入救援，則已確定無法成行。

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據新北市政府掌握，「鈺洲啟航」輪除載運3座橋式起重機外，船上存有247噸重油、37噸輕油，據了解，「鈺洲啟航」輪右舷沒有油櫃，油櫃都設計在左舷，目前船體尚未漏油，交通部航港局等單位現正評估改以抽油方式，避免汙染海洋生態。

新北市政府則已在東澳漁港、野柳漁港、龜吼漁港及核二廠入水口等處布設攔油索，萬一「鈺洲啟航」輪發生漏油，希望能將海洋受到汙染的範圍控制到最小，新北市長侯友宜上午前往現場視察表示，若造成海洋汙染，將重罰新台幣3000萬元。（編輯：李錫璋）1131031