中國貨輪野柳觸礁擱淺 航港局派2船展開抽油作業

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（中央社記者沈如峰基隆1日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」輪昨天在野柳岸際觸礁擱淺，初步檢視現場海域沒有漏油，但為避免環境污染，交通部航港局已調派2艘作業船前往現場海域，預計下午展開抽油作業。

「鈺洲啟航」輪10月29日上午駛離基隆港，原本預計前往中國福建省漳州市，但航行至野柳岬海域時，由於載重及受到颱風「康芮」外圍環流強勁風力及海流影響，使得運轉能力不足，滯留在野柳岬0.6浬近海後下雙錨棄船，17名船員隨後由海巡署巡防艇接駁送至基隆。

颱風「康芮」襲台，「鈺洲啟航」輪昨天更觸礁擱淺在野柳岬。據了解，「鈺洲啟航」輪內存有37噸柴油、247噸重油及6280公升滑油。

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今天上午相關單位確定「鈺洲啟航」輪沒有漏油後，航港局已派平台船「海歷15號」及「詠順1號」作業船前往現場海域，預計下午展開抽油作業，避免污染北海岸及基隆海域。

此外，新北市長侯友宜上午在新北市議會指出，在野柳岬擱淺的中國籍貨輪「鈺洲啟航」，希望下午起能將重油全部抽出，「這兩天運氣算是不錯」，感謝老天保佑，貨輪船身沒有斷裂。（編輯：戴光育）1131101