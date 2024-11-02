本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

北市小黃疑違規左轉 女機車騎士撞上送醫不治

2024/11/2 15:37（11/2 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市敦化北路一處路口2日有一輛計程車疑未注意左轉號誌燈，導致直行女機車騎士直接撞上，女騎士送醫搶救不治。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年11月2日
台北市敦化北路一處路口2日有一輛計程車疑未注意左轉號誌燈，導致直行女機車騎士直接撞上，女騎士送醫搶救不治。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 113年11月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市敦化北路附近今天發生車禍，1輛計程車疑未注意左轉號誌燈，在轉彎時，導致直行的22歲徐姓女機車騎士直接撞上計程車，女騎士送醫搶救不治，警方把計程車司機送辦。

台北市警察局松山分局以新聞資料指出，上午9時許獲報，敦化北路、長春路口有1輛計程車與1輛普通重型機車發生事故。獲報後派員到場發現，1輛打檔機車倒臥地上，計程車副駕駛的車門凹損。

警方初步調查，65歲王姓男子駕駛計程車沿敦化北路內側車道南往北行駛第1車道，再左轉長春路往西時，疑未注意左轉號誌燈，先行轉彎，導致直行的22歲徐姓女機車騎士直接撞上。

案發後，警方表示，女騎士有頭、胸、手腳骨折等狀況，經送醫搶救後，院方在上午10時許宣告死亡。計程車駕駛酒測值為零，詳細車禍原因待進一步調查、釐清。

警詢後，警方先依過失致死罪嫌把王姓計程車司機送台北地方檢察署偵辦，並呼籲駕駛車輛須注意號誌及車前狀況，以免不慎肇事，進而發生憾事。（編輯：戴光育）1131102

#台北市
#台北市警察局松山分局
#敦化北路
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：