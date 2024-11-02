北市小黃疑違規左轉 女機車騎士撞上送醫不治

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市敦化北路附近今天發生車禍，1輛計程車疑未注意左轉號誌燈，在轉彎時，導致直行的22歲徐姓女機車騎士直接撞上計程車，女騎士送醫搶救不治，警方把計程車司機送辦。

台北市警察局松山分局以新聞資料指出，上午9時許獲報，敦化北路、長春路口有1輛計程車與1輛普通重型機車發生事故。獲報後派員到場發現，1輛打檔機車倒臥地上，計程車副駕駛的車門凹損。

警方初步調查，65歲王姓男子駕駛計程車沿敦化北路內側車道南往北行駛第1車道，再左轉長春路往西時，疑未注意左轉號誌燈，先行轉彎，導致直行的22歲徐姓女機車騎士直接撞上。

案發後，警方表示，女騎士有頭、胸、手腳骨折等狀況，經送醫搶救後，院方在上午10時許宣告死亡。計程車駕駛酒測值為零，詳細車禍原因待進一步調查、釐清。

警詢後，警方先依過失致死罪嫌把王姓計程車司機送台北地方檢察署偵辦，並呼籲駕駛車輛須注意號誌及車前狀況，以免不慎肇事，進而發生憾事。（編輯：戴光育）1131102