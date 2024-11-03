桃園煉油廠火警 中油：配合調查不影響油品供應

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園煉油廠今天上午發生火警，中油公司表示，是因真空製氣油工場重質油管線洩漏，高溫油品接觸空氣產生燃燒，煉油廠消防隊於10分鐘內自行撲滅，將配合調查，不影響油品供應。

桃園市政府消防局表示，上午8時52分接獲通報桃園煉油廠發生火警，立即派出消防人員29名、消防車10輛、救護車2輛前往搶救，火災現場為戶外鐵皮鋼構塔形建築物，高度20公尺，起火層為第2層，燃燒面積約10平方公尺，火勢已由中油消防隊撲滅，消防局人車現場協助射水降溫、警戒待命，下午1時45分結束任務返隊。

台灣中油公司煉製事業部桃園煉油廠下午發布新聞稿表示，今天上午8時44分，因真空製氣油工場重質油管線洩漏，高溫油品接觸空氣產生燃燒，煉油廠消防隊於10分鐘內自行撲滅，並持續進行預防性灑水降溫，現場無人員傷亡。目前正配合桃園市消防局進行火場事故調查。

桃園煉油廠指出，目前現場環境已無洩漏風險，不過仍派員持續警戒。同時配合桃園市環保局稽查人員監測，未違反空污相關規定的異常情況。

桃園煉油廠說，目前由煉製事業部副執行長主持事故調查會議，盼釐清原因檢討改善，中油公司已妥善規劃油品調度，確保供應無虞。（編輯：李錫璋）1131103