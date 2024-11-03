台中7歲童騎單車擦撞機車再遭汽車輾過 送醫不治

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中1名7歲男童今天下午騎單車行經北屯區1處路口，先遭湯男騎機車撞上，男童倒地後遭後方傅男開車輾過。警消到場時男童已無呼吸心跳，送醫搶救不治，事故原因待調查釐清。

台中市消防局下午3時46分獲報，北屯區敦化路與仁平路口發生自行車與汽車事故，到場時1名7歲男童全身有擦挫傷、意識不清，送往中國醫藥大學附設醫院搶救。

台中市警察局第五分局調查，下午1名男童騎乘自行車，沿敦化路旁人行道起步往仁平路方向行駛，欲前往對面的敦化公園，29歲湯姓男子騎機車沿敦化路外側車道往東方向直行，在案發處機車先與自行車發生碰撞。

男童倒地後，32歲傅姓男子開車沿敦化路內側車道往東方向直行，男童再遭汽車撞上輾過。警消到場後，男童全身擦挫傷送醫急救，院方於下午5時宣告不治。

警方指出，機車騎士與汽車駕駛均未受傷，2人經呼氣酒測未酒駕，案發路口為閃燈號誌，確切肇事原因及責任歸屬，有待調查釐清。（編輯：張雅淨）1131103