中國貨輪擱淺野柳 海象不佳無法抽油

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（中央社記者王朝鈺新北3日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」日前擱淺在新北野柳岬，船上存有290噸油品，平台船「海歷15號」今天上午和下午2度前往現場海域，因海象不佳無法展開抽油作業，明天將繼續嘗試抽油。

颱風康芮離台後，交通部航港局協調平台船「海歷15號」和油駁船「詠順1號」前往現場海域，但接連2天因海象不佳無法抽油，今天上午雖天氣轉好，但現場海況依舊惡劣，浪高達4公尺，「海歷15號」在外側漂流約1小時，仍等不到適當時機下錨靠近，「海歷15號」及「詠順1號」上午返回基隆港待命。

「海歷15號」和船舶「東洋12號」下午再度出港前往現場海域，但海況依舊惡劣，「東洋12號」於下午3時25分先行返航，「海歷15號」曾3次嘗試靠泊仍無法達成，於下午3時32分返航，相關單位將尋找更適合抽油作業的船舶前來支援。

「鈺洲啟航」10月14日載運1座橋式起重機和2座橋式卸貨機，靠泊基隆港西岸碼頭後，不慎撞倒岸上的橋式起重機，船上原本要卸下的起重機也受損無法交貨。

「鈺洲啟航」10月29日上午駛離基隆港，由於載重及受到颱風康芮外圍環流影響，運轉能力不足，滯留在野柳岬0.6浬近海下雙後錨棄船，17名船員平安送至基隆。

「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上的橋式起重機傾倒在礁岩上，船上共有約290噸油品，外界憂心油品若外洩恐造成海洋生態浩劫，相關單位已在野柳漁港等處布放攔油索防護。

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海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿表示，已於10月29日成立海洋汙染處置組，提供應變中心衛星監控影像、汙染擴散模擬預測、水質採樣、汙染清理建議，並協助審查抽油計畫、殘貨及船體移除計畫、監督船東及保險公司汙染防治措施及汙染清除執行情形，並派員進駐前進指揮所。

海保署指出，海保署長陸曉筠今天並與「國際油輪船東防止汙染協會」（ITOPF）專家討論及交換意見，目前船體坐於礁岩，並未有油汙外溢狀況，海保署除每日監控現場及周邊海域，確保各式資材、人力調度外，同時採檢周邊海域水質，做好萬全準備。（編輯：李錫璋）1131103