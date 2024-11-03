貨輪擱淺野柳浪大無法抽油 尋找適合船舶支援

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（中央社記者王朝鈺新北3日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」日前擱淺在新北市野柳岬，船上存有290噸油品，颱風過後啟動抽油作業，但今天仍因海況惡劣無法抽油，將派遣潛水員勘查海床情形，尋找適合船舶支援。

颱風康芮離台後，交通部航港局協調平台船「海歷15號」和油駁船「詠順1號」前往現場海域，但接連2天因海象不佳無法抽油，今天上午雖天氣雖轉好，但現場海況依舊惡劣，浪高達4公尺，「海歷15號」在外側漂流約1小時，仍等不到適當時機下錨靠近。

「海歷15號」及「詠順1號」上午已返回基隆港待命，今天將派遣潛水員查看現場海床情形和確認水深，並攝影回報後，交由相關單位評估尋找更適合抽油作業的船舶前來支援。

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「鈺洲啟航」10月29日上午駛離基隆港，航行至野柳岬海域時，由於船上載運1座橋式起重機和2座橋式卸貨機，及受到颱風康芮外圍環流強勁風力及海流影響，使得運轉能力不足，滯留在野柳岬0.6浬近海下雙後錨棄船，17名船員由海巡署巡防艇接駁送至基隆。

「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上的橋式起重機傾倒在礁岩上，「鈺洲啟航」左舷存有37噸柴油及247噸重油，右舷中後段另有6.28噸滑油，目前油閥已關閉，現場海域沒有出現漏油情形，相關單位已在野柳漁港、東澳漁港、龜吼漁港及核二廠、協和電廠入水口以布放攔油索保護措施。（編輯：方沛清）1131103