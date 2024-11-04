美女圖假交友真詐騙 中市警攻堅機房逮6人送辦

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市警察局今天宣布破獲假交友投資詐欺機房案，詐團利用美女圖片在網路隨機交友，取信被害人後慫恿投資，警方緝獲6人送辦，初估被害人共20多人，被害總金額約900萬元。

市警局刑事警察大隊偵八隊日前蒐獲情資，在南投市一處公寓內有人員出入異常，經長期蒐證發現此處通常在下午才有人員進入，直至午夜陸續離開，與詐欺機房活動作息極其相似。即與刑事警察局偵八大隊第六隊、彰化縣警察局員林分局共組專案小組，並報請南投地方檢察署指揮偵辦。

專案小組會同霹靂警力持搜索票執行攻堅查緝，現場查扣多組電腦設備、WIFI分享器、SIM卡及黑莓卡等贓證物，並緝獲以34歲曹姓男子為首的詐欺集團等6人。

警方指出，經檢視機房電腦內容，發現此集團犯罪手法為利用美女圖片在網路隨機交友，等取信被害人後，再慫恿於假網拍平台進行投資，藉此謀取不法利益。

警方經清查相關資料發現，集團詐騙金額約新台幣900萬元，全案以違反刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送南投地方檢察署偵辦，經檢察官於10月間偵結後起訴在案。（編輯：郭諭儒）1131104